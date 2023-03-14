14 марта 2023, 16:00
Один человек пострадал в массовом ДТП в Челябинской области
Массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло вблизи поселка Петровский в Челябинской области. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водители трех легковых машин не смогли справиться с управлением в условиях гололеда и вылетели с проезжей части в кювет.
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Отмечается, что одного из водителей зажало в салоне, его деблокировали, после чего передали врачам.
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ДТП
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