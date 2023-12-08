Происшествия 08 декабря 2023, 18:24 Один человек пострадал в массовом ДТП на Ставрополье

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Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе Светлоград — Благодарный — Буденновск в Ставропольском крае. В аварии пострадал один человек, сообщил сайт newstracker.ru.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Priora и Faw X80. Последнюю машину откинуло на Renault Logan.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получил водитель Chevrolet, его доставили в больницу.