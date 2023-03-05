Эксклюзив 05 марта 2023, 08:56 Один человек пострадал в ДТП в Северно-Западном тоннеле в Москве Источник «360»: в аварии в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве пострадал мужчина РИА «Новости»

Читать 360tv в

В аварии в Северно-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве пострадал один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

«В аварии пострадал мужчина 1989 года рождения. С места аварии его доставили в одну из городских клинических больниц Москвы. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму», — уточнил источник.

Реклама

Он отметил, что в Северно-Западном тоннеле столкнулись две иномарки: Volkswagen Passat и Renault Logan. Из-за аварии временно перекрыли левую и среднюю полосу дороги.

Реклама

ДТП произошло в ночь на воскресенье. Ранее столичный дептранс предупреждал водителей, что из-за аварии в Северно-Западном тоннеле движение в сторону Московской области затруднено и необходимо выбирать пути объезда.