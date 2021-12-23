Один человек пострадал в ДТП в Самарской области

ДТП с участием двух грузовиков и легкового авто произошло в Новокуйбышевске Самарской области. Пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением (возможно, из-за скользкой дороги) и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После этого машину отбросило на другую легковушку. Водитель первой машины получил травмы, его госпитализировали.