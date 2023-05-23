Происшествия 23 мая 2023, 14:10 Один человек пострадал в ДТП в Самарской области

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на перекрестке улиц Лемешевского и Козлова в Волжском районе Самарской области. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля Lada Granta не уступил дорогу машине Lada Kalina и врезался в нее.

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Отмечается, что виновник ДТП получил различные травмы, ему назначили амбулаторное лечение.