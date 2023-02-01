Происшествия 01 февраля 2023, 17:03 Один человек пострадал в ДТП в Самаре

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на улице Свободы в Самаре. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Volkswagen не смогла выбрать безопасную дистанцию, после чего врезалась в легковой автомобиль Toyota Rav 4. В результате аварии пострадала водитель машины Volkswagen, ее доставили в больницу.

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Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.