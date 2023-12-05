Происшествия 05 декабря 2023, 15:43 Один человек пострадал в ДТП в Пензенской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области. В аварии пострадал один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс».

По предварительным данным, на 775-м километре дороги не смогли разъехаться иномарки Kia Rio и Mitsubishi Lancer.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получил 20-летний пассажир корейского авто, по факту аварии специалисты проводят проверку.