Происшествия 03 марта 2023, 15:27 Один человек пострадал в ДТП в Нижегородской области

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Грузовой автомобиль перевернулся на трассе в Кстовском районе Нижегородской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не смог справиться с управлением, в результате чего большегруз перевернулся на обочине.

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Отмечается, что травмы разной степени тяжести получил водитель грузовой фуры.

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