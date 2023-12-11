Происшествия 11 декабря 2023, 15:31 Один человек пострадал в ДТП в Нижегородской области

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Автобус столкнулся с «Газелью» на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Уренском округе Нижегородской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем ПАЗа врезался в стоящую на проезжей части «Газель». Оба автомобиля съехали в кювет и полностью сгорели.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получил водитель «Газели», его доставили в больницу.