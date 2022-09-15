Один человек пострадал в ДТП в Кургане | 360°

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Один человек пострадал в ДТП в Кургане

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Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Кургане. Один человек попал в больницу, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу.

По данным ведомства, Renault Logan во время поворота не уступил дорогу Lada, из-за чего и произошла авария. Пассажир последней получил травмы. Сейчас он в больнице. Другие подробности происшествия неизвестны.

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