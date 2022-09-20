Один человек пострадал в ДТП в Кургане | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Один человек пострадал в ДТП в Кургане

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Две легковушки столкнулись в Кургане. Один человек пострадал, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ОГИБДД УМВД России по региону.

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По данным ведомства, автомобиль Hyundai Sonata не уступил дорогу Nissan Sunny, когда пытался повернуть на перекрестке на зеленый свет. В результате машины столкнулись. Пассажирка второго автомобиля получила травмы, уточнили в ведомстве.

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