Происшествия 22 декабря 2023, 14:28 Один человек пострадал в ДТП в Ижевске

Читать 360tv в

Легковой автомобиль въехал в стоящую на парковке грузовую машину по улице Молодежной в Ижевске. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «КП-Ижевск» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем отечественного авто Lada Priora не справился с управлением и врезался в фуру. Водитель легковушки получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

Реклама

Как сообщил сайт udm-info.ru, в момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.