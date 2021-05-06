06 мая 2021, 19:16
Один человек пострадал в ДТП с участием Porshe Cayenne в Москве
На западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и Porshe Cayenne, сообщил «360» источник в экстренных службах города. Одна из машин наехала на пешехода.
Автомобили столкнулись на пересечении улиц Студенческой и Дунаевского. Пострадал, по предварительным данным, один человек.
Под колеса какой именно машины попал пешеход, не уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.
Во Владимирской области 6 мая столкнулись грузовик и три легковые машины. Погибли четверо.