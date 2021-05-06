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    06 мая 2021, 19:16

    Один человек пострадал в ДТП с участием Porshe Cayenne в Москве

    Александра Ломейко, Алла Морген

    На западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и Porshe Cayenne, сообщил «360» источник в экстренных службах города. Одна из машин наехала на пешехода.

    Автомобили столкнулись на пересечении улиц Студенческой и Дунаевского. Пострадал, по предварительным данным, один человек.

    Под колеса какой именно машины попал пешеход, не уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.

    Во Владимирской области 6 мая столкнулись грузовик и три легковые машины. Погибли четверо.