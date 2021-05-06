Один человек пострадал в ДТП с участием Porshe Cayenne в Москве

На западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и Porshe Cayenne, сообщил «360» источник в экстренных службах города. Одна из машин наехала на пешехода.

Автомобили столкнулись на пересечении улиц Студенческой и Дунаевского. Пострадал, по предварительным данным, один человек. Под колеса какой именно машины попал пешеход, не уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются. Во Владимирской области 6 мая столкнулись грузовик и три легковые машины. Погибли четверо.