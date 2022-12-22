Происшествия 22 декабря 2022, 19:36 Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Свердловской области

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Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Нижняя Тура — Качканар в Свердловской области. Один человек пострадал, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По предварительным данным, виновником аварии оказалась женщина за рулем легковушки. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и случилась авария. В результате ее доставили в больницу с различными травмами.

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«В момент аварии в автобусе, кроме водителя, находились восемь пассажиров, которые благодаря используемым ремням безопасности не пострадали», — уточнили в ГИБДД.

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