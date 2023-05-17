Происшествия 17 мая 2023, 13:00 Один человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла в центре Владимира

Читать 360tv в

Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло на Садовой площади в городе Владимире. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не уступил дорогу иномарке Kawasaki, которая двигалась по встречной полосе. От удара мотоцикл перевернулся, женщина-байкер получила тяжелые травмы.

Реклама

Отмечается, что в настоящее время полиция проводит проверку и выясняет причины аварии.