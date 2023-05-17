17 мая 2023, 13:00
Один человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла в центре Владимира
Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло на Садовой площади в городе Владимире. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не уступил дорогу иномарке Kawasaki, которая двигалась по встречной полосе. От удара мотоцикл перевернулся, женщина-байкер получила тяжелые травмы.
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Отмечается, что в настоящее время полиция проводит проверку и выясняет причины аварии.
ДТП
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