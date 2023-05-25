Происшествия 25 мая 2023, 14:26 Один человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла в Чите

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Столкновение мотоцикла и легковой машины произошло на улице Матвеева в городе Чите Забайкальского края. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД региона.

По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и врезался во внедорожник Range Rover.

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Отмечается, что байкер получил различные травмы, его доставили в краевую клиническую больницу.