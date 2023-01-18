Происшествия 18 января 2023, 18:06 Один человек пострадал в ДТП с участием грузовых фур в Гусь-Хрустальном

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Столкновение двух грузовых автомобилей произошло во вторник на улице Маяковского в Гусь-Хрустальном во Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля КамАЗ при повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с другим большегрузом.

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Отмечается, что медицинская помощь понадобилась водителю КамАЗа, его госпитализировали.

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