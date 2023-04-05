Происшествия 05 апреля 2023, 15:42 Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Забайкалье

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Столкновение грузовой машины и легкового автомобиля произошло на федеральной трассе в Забайкальском крае. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД региона.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota Carina врезался в «КамАЗ» в Могочинском районе. Легковушка получила серьезные повреждения, пассажир машины был доставлен в больницу.

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Отмечается, что все причины ДТП выясняют сотрудники полиции.