05 апреля 2023, 15:42
Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Забайкалье
Столкновение грузовой машины и легкового автомобиля произошло на федеральной трассе в Забайкальском крае. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД региона.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota Carina врезался в «КамАЗ» в Могочинском районе. Легковушка получила серьезные повреждения, пассажир машины был доставлен в больницу.
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Отмечается, что все причины ДТП выясняют сотрудники полиции.
ДТП
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