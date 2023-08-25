Происшествия 25 августа 2023, 16:34 Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Удмуртии

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии. В аварии пострадал один человек, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по республике.

По предварительным данным, мужчина за рулем отечественного автомобиля Lada Kalina не справился с управлением при обгоне и врезался в большегруз Scania.

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Отмечается, что от удара легковушка вылетела в кювет, ее водителя с различными травмами доставили в больницу.