10 марта 2023, 17:07
Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Тюменской области
На федеральной трассе в Тюменской области грузовая машина врезалась в автомобиль, в котором находилась группа дорожных рабочих. В аварии пострадал один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем большегруза Mercedes въехал в заднюю часть «газели». Отмечается, что находящиеся в салоне рабочие собирались мыть дорожное ограждение.
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В результате столкновения пострадал 58-летний мужчина.
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ДТП
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