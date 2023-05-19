19 мая 2023, 12:51
Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Ростовской области
Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе в Ростовской области. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пожарно-спасательный отряд «Южный».
По предварительным данным, водитель за рулем грузовика нарушил дистанцию и врезался в легковушку. В результате аварии его зажало в кабине фуры.
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Отмечается, что на помощь пострадавшему приехали медики и спасатели, его деблокировали из машины и доставили в больницу.
ДТП
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