Происшествия 19 мая 2023, 12:51 Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Ростовской области

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе в Ростовской области. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пожарно-спасательный отряд «Южный».

По предварительным данным, водитель за рулем грузовика нарушил дистанцию и врезался в легковушку. В результате аварии его зажало в кабине фуры.

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Отмечается, что на помощь пострадавшему приехали медики и спасатели, его деблокировали из машины и доставили в больницу.