Происшествия 10 августа 2023, 13:01 Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Пензенской области

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло в Городищенском районе Пензенской области. В аварии пострадал один человек, сообщило «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды управления Госавтоинспекции по региону.

По данным ведомства, ДТП с участием отечественного автомобиля «ВАЗ-21150» и грузовой фуры Volvo с полуприцепом случилось на федеральной автодороге М-5 «Урал».

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Отмечается, что различные травмы в аварии получил водитель легковушки, его доставили в больницу.