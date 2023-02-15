15 февраля 2023, 23:49
Один человек пострадал в ДТП с участием фур в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Автомобили столкнулись на Ордынском шоссе, около торгового центра «Мегаполис». Водитель MAN не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другую фуру.
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Одну кабину из-за удара смяло. Осколки от нее отлетели в проезжавшую мимо иномарку Honda. Мужчина, управлявший грузовиком, получил травмы и попал в больницу.
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ДТП
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