Происшествия 15 февраля 2023, 23:49 Один человек пострадал в ДТП с участием фур в Новосибирской области

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В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Автомобили столкнулись на Ордынском шоссе, около торгового центра «Мегаполис». Водитель MAN не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другую фуру.

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Одну кабину из-за удара смяло. Осколки от нее отлетели в проезжавшую мимо иномарку Honda. Мужчина, управлявший грузовиком, получил травмы и попал в больницу.

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