Происшествия 18 января 2023, 15:48 Один человек пострадал в ДТП с участием двух легковушек в Екатеринбурге

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Столкновение отечественного автомобиля и иномарки KIA Rio произошло на улице Щербакова в Екатеринбурге в Свердловской области. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не уступил дорогу отечественному легковому автомобилю. Виновника аварии госпитализировали с закрытым переломом и ушибом ноги.

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Отмечается, что из-за ДТП в сторону центра города образовалась пробка.

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