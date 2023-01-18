18 января 2023, 15:48
Один человек пострадал в ДТП с участием двух легковушек в Екатеринбурге
Столкновение отечественного автомобиля и иномарки KIA Rio произошло на улице Щербакова в Екатеринбурге в Свердловской области. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не уступил дорогу отечественному легковому автомобилю. Виновника аварии госпитализировали с закрытым переломом и ушибом ноги.
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Отмечается, что из-за ДТП в сторону центра города образовалась пробка.
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ДТП
Екатеринбург
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