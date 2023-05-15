Происшествия 15 мая 2023, 12:38 Один человек пострадал в ДТП с участием двух грузовиков во Владимирской области

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Столкновение двух грузовых автомобилей произошло на трассе в Вязниковском районе Владимирской области. В аварии пострадал один человек, сообщили «Владимирские ведомости» со ссылкой на пресс-служу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, машины столкнулись на 297 километре трассы М-7 «Волга». В результате ДТП одного из водителей заблокировало в кабине фуры, из машины его вызволили спасатели.

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Как сообщили «Народные новости», пострадавшего передали медикам, в настоящее время специалисты устанавливают причины аварии.