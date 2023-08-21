21 августа 2023, 19:13
Один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей в Самарской области
Столкновение сразу четырех легковых автомобилей произошло в селе Сергиевске Самарской области. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, женщина за рулем отечественной Lada Vesta при повороте налево не уступила дорогу Mazda 6. Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, после столкновения его машина врезалась сразу в два автомобиля.
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Отмечается, что в ДТП различные травмы получил мужчина за рулем Mazda.
ДТП
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