Происшествия 21 августа 2023, 19:13 Один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей в Самарской области

Читать 360tv в

Столкновение сразу четырех легковых автомобилей произошло в селе Сергиевске Самарской области. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, женщина за рулем отечественной Lada Vesta при повороте налево не уступила дорогу Mazda 6. Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, после столкновения его машина врезалась сразу в два автомобиля.

Реклама

Отмечается, что в ДТП различные травмы получил мужчина за рулем Mazda.