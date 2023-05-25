Происшествия 25 мая 2023, 14:31 Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

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Столкновение пассажирского автобуса и легковой машины произошло на трассе в Кемеровской области. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем автобуса при развороте врезался в иномарку Mercedes, которая двигалась в попутном направлении.

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Отмечается, что в результате ДТП травмы получил пассажир легковушки.