25 мая 2023, 14:31
Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
Столкновение пассажирского автобуса и легковой машины произошло на трассе в Кемеровской области. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель за рулем автобуса при развороте врезался в иномарку Mercedes, которая двигалась в попутном направлении.
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Отмечается, что в результате ДТП травмы получил пассажир легковушки.
ДТП
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