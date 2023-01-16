16 января 2023, 16:44
Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса и грузовика под Новороссийском
Столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошло на федеральной трассе под Новороссийском. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель грузовой машины не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Отмечается, что в момент аварии пассажиров в транспорте не было.
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Пострадавшего водителя грузовика передали медикам.
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ДТП
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