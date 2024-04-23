Происшествия 23 апреля 2024, 14:17 Один человек пострадал в ДТП с грузовиком под Самарой

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Грузовая машина и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Красноярском районе Самарской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, у грузовой фуры лопнуло колесо, водитель большегруза потерял контроль над машиной и врезался в отечественный автомобиль Lada Granta.

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Отмечается, что за рулем легковушки находился 39-летний местный житель, он получил различные травмы.