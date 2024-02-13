Происшествия 13 февраля 2024, 15:16 Один человек пострадал в ДТП с грузовиком и трактором в Пензенской области

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Грузовой автомобиль и трактор столкнулись на федеральной трассе М-5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области. В аварии пострадал один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, трактор МТЗ-82.1 перевернулся после столкновения с фурой Scania. Его водитель получил различные травмы, пострадавшего доставили в больницу.

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Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.