Происшествия 30 марта 2023, 13:31 Один человек пострадал в ДТП с двумя троллейбусами в Иванове

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Столкновение двух троллейбусов произошло в городе Иваново. В результате аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Станкостроителей и Лежневской, водитель троллейбуса врезался в такой же общественный транспорт, который двигался впереди.

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Отмечается, что различные травмы получил пассажир троллейбуса, ему оказали необходимую медицинскую помощь.