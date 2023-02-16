Эксклюзив 16 февраля 2023, 13:08 Один человек пострадал в ДТП с BMW и Toyota на улице Климашкина в Москве Источник «360»: водитель Toyota пострадал в ДТП с BMW на улице Климашкина в Москве РИА «Новости»

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BMW и Toyota устроили ДТП на улице Климашкина, в результате пострадал один человек. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.

По предварительным данным, иномарки столкнулись в районе дома № 9. Травмы получил водитель машины Toyota.

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Мужчине диагностировали сотрясение мозга и закрытую травму правого колена. Его доставили в больницу имени Боткина.

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Из-за ДТП оказалась перекрыта одна полоса в сторону центра, добавил источник. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Официально данные о дорожной аварии пока не подтвердили.