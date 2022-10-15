Один человек пострадал в ДТП с 10 автомобилями под Красноярском | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 10:28 Поделиться Telegram

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Viber Один человек пострадал в ДТП с 10 автомобилями под Красноярском ГИБДД: сразу 10 машин столкнулись под Красноярском, есть пострадавший

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Сразу 10 автомобилей столкнулись на шестом километре трассы Красноярск — Железногорск в Березовском районе. В результате пострадал один водитель, его госпитализировали, сообщили в управлении ГИБДД по Красноярскому краю.

ГИБДД ГУ МВД РФ по Красноярскому краю ЧП Красноярск ЧП Красноярск

По предварительным данным, на трассе Красноярск — Железногорск из-за несоблюдения дистанции сначала столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Toyota Corolla. Затем в них врезались Chevrolet Nivа и Toyota Avensis.

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Водитель грузовика MAN, который двигался в попутном направлении, попытался объехать место ДТП по встречной полосе, но столкнулся с автомобилем Toyota Corolla и съехал кювет. Кроме того, большегруз задел микроавтобус IVECO и три легковых автомобиля: Mazda, Honda CR- V и Toyota Corolla.

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