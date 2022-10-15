Один человек пострадал в ДТП с 10 автомобилями под Красноярском | 360°

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Один человек пострадал в ДТП с 10 автомобилями под Красноярском

ГИБДД: сразу 10 машин столкнулись под Красноярском, есть пострадавший

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Сразу 10 автомобилей столкнулись на шестом километре трассы Красноярск — Железногорск в Березовском районе. В результате пострадал один водитель, его госпитализировали, сообщили в управлении ГИБДД по Красноярскому краю.

ГИБДД ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

ГИБДД ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

ЧП Красноярск

ЧП Красноярск

ЧП Красноярск

ЧП Красноярск

По предварительным данным, на трассе Красноярск — Железногорск из-за несоблюдения дистанции сначала столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Toyota Corolla. Затем в них врезались Chevrolet Nivа и Toyota Avensis.

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Водитель грузовика MAN, который двигался в попутном направлении, попытался объехать место ДТП по встречной полосе, но столкнулся с автомобилем Toyota Corolla и съехал кювет. Кроме того, большегруз задел микроавтобус IVECO и три легковых автомобиля: Mazda, Honda CR- V и Toyota Corolla.

«В результате ДТП пострадал 45-летний водитель легкового автомобиля. Он​ был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: туман и обледенение дороги.

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