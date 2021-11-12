Один человек пострадал в аварии в Пензенской области

Две легковые машины столкнулись в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП получила травмы пассажирка одной из машин. Сейчас она находится в больнице.

Правоохранители выясняют подробности произошедшего.

Ранее автобус перевернулся на трассе под Нижним Новгородом. Пострадали три человека.