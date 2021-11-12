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    12 ноября 2021, 15:29

    Один человек пострадал в аварии в Пензенской области

    Девушка пострадала при столкновении двух машин в Пензенской области 10 ноября

    Дарья Морозова

    Две легковые машины столкнулись в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

    В результате ДТП получила травмы пассажирка одной из машин. Сейчас она находится в больнице.

    Правоохранители выясняют подробности произошедшего.

    Ранее автобус перевернулся на трассе под Нижним Новгородом. Пострадали три человека.