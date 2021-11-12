12 ноября 2021, 15:29
Один человек пострадал в аварии в Пензенской области
Девушка пострадала при столкновении двух машин в Пензенской области 10 ноября
Две легковые машины столкнулись в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП получила травмы пассажирка одной из машин. Сейчас она находится в больнице.
Правоохранители выясняют подробности произошедшего.
Ранее автобус перевернулся на трассе под Нижним Новгородом. Пострадали три человека.