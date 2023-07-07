Эксклюзив 07 июля 2023, 09:23 Один человек пострадал в аварии с двумя грузовиками в Подмосковье Источник «360»: пострадавшего деблокировали после столкновения грузовиков в Подмосковье

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На Симферопольском шоссе перед Ясногорском столкнулись две фуры. Спасатели деблокировали пострадавшего в аварии. Об этом «360» сообщил источник.

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«Столкновение произошло на трассе М-2 „Крым“. Два грузовика не поделили Симферопольское шоссе перед Ясногорском», — рассказал источник.

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Он уточнил, что в ДТП пострадал один человек. Он оказался зажат, потребовалась деблокация.

В четверг, 6 июля, грузовик загорелся на севере Москвы. При пожаре в фуре на Кронштадтском бульваре пострадал один человек.