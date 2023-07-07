07 июля 2023, 09:23
Один человек пострадал в аварии с двумя грузовиками в Подмосковье
Источник «360»: пострадавшего деблокировали после столкновения грузовиков в Подмосковье
На Симферопольском шоссе перед Ясногорском столкнулись две фуры. Спасатели деблокировали пострадавшего в аварии. Об этом «360» сообщил источник.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
«Столкновение произошло на трассе М-2 „Крым“. Два грузовика не поделили Симферопольское шоссе перед Ясногорском», — рассказал источник.
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Он уточнил, что в ДТП пострадал один человек. Он оказался зажат, потребовалась деблокация.
В четверг, 6 июля, грузовик загорелся на севере Москвы. При пожаре в фуре на Кронштадтском бульваре пострадал один человек.
МЧС РФ
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