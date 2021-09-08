08 сентября 2021, 10:34
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Екатеринбурге
При взрыве в жилом доме в Екатеринбурге пострадал один человек. Из дома эвакуированы 36 жителей.
Взрыв в жилом доме Екатеринбурга произошел в 11:22 по местному времени. Об этом сообщили в МЧС.
На место происшествия выехали 37 спасателей и 12 единиц пожарной техники.
«Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем», — сообщили в ведомстве.
Возгорания после взрыва не было.
В среду, 8 сентября, в России произошел еще один взрыв, в Ногинске. По предварительным данным, причиной мог стать бытовой газ. Пострадали восемь человек, один в реанимации.