Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Екатеринбурге

При взрыве в жилом доме в Екатеринбурге пострадал один человек. Из дома эвакуированы 36 жителей.

Взрыв в жилом доме Екатеринбурга произошел в 11:22 по местному времени. Об этом сообщили в МЧС.

На место происшествия выехали 37 спасателей и 12 единиц пожарной техники.

«Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем», — сообщили в ведомстве.

Возгорания после взрыва не было.

В среду, 8 сентября, в России произошел еще один взрыв, в Ногинске. По предварительным данным, причиной мог стать бытовой газ. Пострадали восемь человек, один в реанимации.