Происшествия 14 марта 2023, 19:23 Минимум один человек пострадал при взрыве в Мелитополе Рогов: в результате взрыва в районе рынка в Мелитополе пострадал один человек

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Один человек пострадал при взрыве в Мелитополе. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале.

«Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь», — уточнил он.

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По словам Рогова, подрыв произвели с помощью самодельного взрывного устройства. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.

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По данным экстренных служб, уточнил ТАСС, травмы при подрыве автомобиля получили двое — мужчина и женщина. Оба пострадавших в больнице.

Взрыв произошел в Мелитополе на улице Кирова, в районе рынка.

Рогов поделился кадрами с места происшествия, где виден горящий автомобиль. Языки пламени достигали нескольких метров, из пострадавшего транспорта валил густой черный дым.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело пять взрывов. В результате в населенном пункте частично ограничили электроснабжение. Рогов заявил, что жители Запорожья оказывают содействие в корректировке ударов по украинским позициям.