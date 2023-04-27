Происшествия 27 апреля 2023, 07:20 Один человек пострадал при взрыве в Мелитополе Власти Мелитополя сообщили о взрыве, один человек пострадал Фото: Telegram-канал администрации Мелитополя

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Утром 27 апреля самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе Запорожской области. В результате случившегося одни человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.

Все произошло в 05:15 около подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова.

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«Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован», — сказано в сообщении.

Все обстоятельства случившегося выясняются, оперативные службы уже работают на месте. Известно, что на прошлой неделе произошел взрыв в депо Мелитополя. Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что подрыв устроили украинские силы.

Регион вошел в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. РФ сейчас контролирует свыше 70% Запорожской области. Однако бывший областной центр — город Запорожье — находится под контролем Украины. Новым административным центром Запорожской области сделали Мелитополь.