27 апреля 2023, 07:20
Один человек пострадал при взрыве в Мелитополе
Власти Мелитополя сообщили о взрыве, один человек пострадал
Утром 27 апреля самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе Запорожской области. В результате случившегося одни человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.
Все произошло в 05:15 около подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова.
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«Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован», — сказано в сообщении.
Все обстоятельства случившегося выясняются, оперативные службы уже работают на месте. Известно, что на прошлой неделе произошел взрыв в депо Мелитополя. Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что подрыв устроили украинские силы.
Регион вошел в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. РФ сейчас контролирует свыше 70% Запорожской области. Однако бывший областной центр — город Запорожье — находится под контролем Украины. Новым административным центром Запорожской области сделали Мелитополь.
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