14 июня 2023, 17:06
Один человек пострадал при взрыве в кафе в Ингушетии
МЧС: при взрыве в кафе в Ингушетии пострадал человек
Взрыв произошел в кафе Sushi Land на территории сельского поселения Средние Ачалуки в Ингушетии. Пострадал один человек. Пресс-служба главного управления МЧС по Республике Ингушетия опубликовала фото с места происшествия. В кадр попали последствия взрыва: в здании оказалась разрушена часть стены.
Сообщение о взрыве в Малгобекском районе на улице Цечоева, 27, поступило в управление МЧС сегодня в 14:55 по московскому времени. Оперативная группа Малгобекского гарнизона немедленно выдвинулась на место. Выяснилось, что произошел «хлопок газовоздушной смеси», пожара не случилось. Единственного пострадавшего доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань.
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«В результате происшествия зафиксировано частичное повреждение здания», — добавили в пресс-службе ведомства.
На месте работали семь специалистов от МЧС и две спецмашины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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