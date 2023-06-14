Происшествия 14 июня 2023, 17:06 Один человек пострадал при взрыве в кафе в Ингушетии МЧС: при взрыве в кафе в Ингушетии пострадал человек

Читать 360tv в

Взрыв произошел в кафе Sushi Land на территории сельского поселения Средние Ачалуки в Ингушетии. Пострадал один человек. Пресс-служба главного управления МЧС по Республике Ингушетия опубликовала фото с места происшествия. В кадр попали последствия взрыва: в здании оказалась разрушена часть стены.

Сообщение о взрыве в Малгобекском районе на улице Цечоева, 27, поступило в управление МЧС сегодня в 14:55 по московскому времени. Оперативная группа Малгобекского гарнизона немедленно выдвинулась на место. Выяснилось, что произошел «хлопок газовоздушной смеси», пожара не случилось. Единственного пострадавшего доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань.

Реклама

«В результате происшествия зафиксировано частичное повреждение здания», — добавили в пресс-службе ведомства.

На месте работали семь специалистов от МЧС и две спецмашины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.