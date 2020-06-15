Один человек пострадал при взрыве на строящемся корабле в Петербурге

Все произошло на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» внутри строящегося военного корабля «Иван Папанин». Там, по предварительным данным, сдетонировал газовый баллон, но без возгорания.

Экстренные службы прибыли на место, и сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего. Одного работника предприятия отправили в больницу.

Строительство корабля ледового класса началось в апреле 2017 года, а осенью 2019-го его торжественно спустили на воду для последующих работ. Судно объединит функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Оно будет вооружено крылатыми ракетами и артиллерийскими установками.

Это уже второе происшествие на воде в России за последние полгода. В декабре 2019 года загорелся крейсер «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Он тоже находился на ремонте. Тогда погибли двое военных и еще 14 человек пострадали.