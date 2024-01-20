Происшествия 20 января 2024, 21:48 Один человек пострадал при взрыве газа в Сергиевом Посаде Акулов: газ взорвался в жилом доме в Сергиевом Посаде, есть пострадавший Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова

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Взрыв газа произошел в квартире в жилом доме на Птицеградской улицев Сергиевом Посаде. Помощь медиков понадобилась одному человеку, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

«В результате хлопка газа в квартире на четвертом этаже дома № 1а выбило стекло и произошло возгорание дивана. Пострадал один человек, у него нетяжелые порезы», — уточнил он.

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По словам главы округа, жителей подъезда временно попросили выйти из дома, сейчас они возвращаются в квартиры. Спецслужбы перекрыли газ и обследуют пострадавшее жилище. Предварительной причиной ЧП назвали скопление газа.

Акулов поручил управляющей компании закрыть тепловой контур на кухне, где произошел взрыв газа. Ситуация находится на контроле местных властей.

Ранее взрыв газа произошел в Баковке в городском округе Одинцово. По информации «360», огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Пожар тушили в жилом доме в ДСК «Сельскохозяйственный».