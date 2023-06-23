Происшествия 23 июня 2023, 16:16 Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Каспийске

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Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Каспийске Республики Дагестан. В результате происшествия пострадал один человек, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на втором этаже. После детонации в многоэтажке начался пожар, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

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Как сообщили «Народные новости», на данный момент спасатели ликвидировали пожар.