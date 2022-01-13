Один человек пострадал при взрыве бойлера на Сахалине

Один человек пострадал в результате взрыва газового бойлера в жилом доме в селе Троицком Анивского района Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Взрыв произошел в среду, 12 января, в квартире на улице Невельская. После этого на кухне начался пожар, его площадь составила девять квадратных метров. Также при взрыве в квартире выбило окно.

«При взрыве бойлера пострадал один человек, передан врачам скорой помощи для доставки в Южно-Сахалинскую городскую больницу имени Анкудинова», — сообщили в МЧС.

Скачок давления также привел к возгоранию газовой колонки в соседнем доме. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. В этой связи из дома эвакуировали 20 человек. В настоящее время пожар потушен. В районе было отключено электроснабжение. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино произошел пожар в здании, где располагался пансионат для престарелых. Из объятого пламенем дома эвакуировали почти 60 человек — и постояльцев, и сотрудников. Обошлось без пострадавших, но прокуратура Московской области уже начала проверку.