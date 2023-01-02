02 января 2023, 11:00
Один человек пострадал при столкновении восьми автомобилей в Москве
Источник «360»: ДТП с участием 8 автомобилей произошло на 3-й Магистральной улице в Москве
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на 3-й Магистральной улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
В столкновении пострадал один человек, на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. На месте ДТП зафиксировали разлив антифриза. Подробности происшествия выясняются.
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Ранее столичный дептранс показал кадры столкновения фуры и легкового автомобиля на 89-м километре МКАД. Легковушка стояла на «аварийке» в среднем ряду, когда ее снес летящий на полном ходу большегруз. О пострадавших не сообщалось.
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ДТП
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