Эксклюзив 02 января 2023, 11:00 Один человек пострадал при столкновении восьми автомобилей в Москве Источник «360»: ДТП с участием 8 автомобилей произошло на 3-й Магистральной улице в Москве

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Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на 3-й Магистральной улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В столкновении пострадал один человек, на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. На месте ДТП зафиксировали разлив антифриза. Подробности происшествия выясняются.

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Ранее столичный дептранс показал кадры столкновения фуры и легкового автомобиля на 89-м километре МКАД. Легковушка стояла на «аварийке» в среднем ряду, когда ее снес летящий на полном ходу большегруз. О пострадавших не сообщалось.

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