Происшествия 05 декабря 2022, 14:56 Один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в доме под Воронежем Правительство Воронежской области сообщило о пострадавшем при взрыве газа в Кантемировке Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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При разгерметизации газового баллона в трехэтажном жилом доме в населенном пункте Кантемировка Воронежской области пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«Разгерметизация газового баллона произошла в трехэтажном жилом доме в Кантемировке. Есть один пострадавший, он находится в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему необходимую помощь», — уточнили в публикации.

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Причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Власти области держат ситуацию на полном контроле, жителям дома окажут поддержку.

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Источник ТАСС сообщил, что в доме находятся шесть квартир. Всех жильцов эвакуировали, открытого горения после разгерметизации не наблюдалось.

Разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске вечером 4 декабря. Сообщалось, что в происшествии погибли шесть человек.

По версии Следственного комитета, основной причиной трагедии стал неправильный монтаж горелки к газовому баллону.