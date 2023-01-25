Происшествия 25 января 2023, 16:06 Один человек пострадал при пожаре во Владимирской области

Читать 360tv в

Во Владимирской области произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, пожар случился в деревне Городищи. На улице Центральной загорелся один из домов. Огонь охватил площадь в 270 «квадратов». К тушению привлекли четыре единицы спецтехники и 18 спасателей. Хозяин дома отравился продуктам горения и попал в больницу. Причины произошедшего выясняются.