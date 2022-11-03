Один человек пострадал при пожаре в жилом доме Санкт-Петербурга | 360°

03 ноября 2022, 15:43
Один человек пострадал при пожаре в жилом доме Санкт-Петербурга
Пожар произошел в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. Один человек получил травмы, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Возгорание распространилось на пять квадратных метров. Спасатели ликвидировали его спустя 33 минуты после обращения в экстренные службы. В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС с использованием двух единиц спецтехники.
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Пострадал мужчина. Сейчас он в больнице.
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