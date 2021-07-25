Один человек пострадал при пожаре в центре Петербурга

Один человек пострадал при пожаре в доме на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Еще одного человека спасли, 15 жителей эвакуировали, рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах города.

Сообщение о пожаре на Лиговском, 115, поступило в ГУ МЧС в 15:28. Прибывшие спасатели обнаружили, что горят кровли пристройки и жилого дома. Огонь успел распространиться на 1,5 тысячи квадратных метров.

В 17:31 ранг пожара снизили до №1 БИС. На месте работают более 80 сотрудников МЧС и 22 пожарных расчета. Ликвидация возгорания продолжается.