Один человек пострадал при пожаре в Сочи | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 15:35 Один человек пострадал при пожаре в Сочи

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В Сочи произошел пожар, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел минувшей ночью на улице Пластунской. Вспыхнуло припаркованное авто. В какой-то момент огонь перекинулся на хозяйственную постройку и два соседних дома. Пламя охватило площадь в 200 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекли четыре единицы спецтехники и 16 спасателей. Один человек пострадал.