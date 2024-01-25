Происшествия

25 января 2024, 13:22

Один человек пострадал при пожаре в петербургской многоэтажке

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Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире многоэтажного дома на Ленской улице в Петербурге. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по городу.

Огонь распространился на площади четыре квадратных метра. На место направили 15 спасателей и три единицы техники. Пламя оперативно ликвидировали.

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Медицинская помощь потребовалась одному человеку. Его госпитализировали. Организована проверка.

Санкт-Петербург

Пожары

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