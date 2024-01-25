25 января 2024, 13:22
Один человек пострадал при пожаре в петербургской многоэтажке
Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире многоэтажного дома на Ленской улице в Петербурге. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по городу.
Огонь распространился на площади четыре квадратных метра. На место направили 15 спасателей и три единицы техники. Пламя оперативно ликвидировали.
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Медицинская помощь потребовалась одному человеку. Его госпитализировали. Организована проверка.
Санкт-Петербург
Пожары
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